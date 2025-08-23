Все новости Уфы и Башкортостана
Контрактник из Башкирии потерял ногу в зоне СВО и получил медаль «За отвагу»

21:35, 23 авг 2025

Сергей Ермаков из Караидельского района вернулся домой из зоны спецоперации. В бою он получил тяжелое ранение, четыре дня ждал эвакуации и лишился ноги. За мужество боец награжден медалью «За отвагу».

До службы Сергей окончил юридический институт в Уфе, работал участковым и на заводе. В 2024 году подписал контракт и отправился на Донбасс, где под Селидово командовал штурмовым отделением.

«Думал, буду разъезжать на пикапе с пулеметом — это была шутка. Реальность оказалась намного тяжелее», — рассказывает он.

В ноябре 2024 года во время боя Сергей получил осколочное ранение ноги и лица. Из-за четырехдневной задержки с эвакуацией поврежденная конечность обморозилась, и врачам пришлось ее ампутировать. Лечение проходило в госпиталях Ростова и Санкт-Петербурга.

Боец делится опытом выживания на передовой. По его словам, главное — не поддаваться панике, использовать укрытия и постоянно следить за небом из-за большого количества дронов. Он советует будущим контрактникам серьезно относиться к подготовке и действовать в бою без спешки.

Вернувшись домой, Сергей поддерживает связь с сослуживцами. Он уверен, что на фронте люди становятся друг другу братьями.

«Там сразу видны человеческие качества. Так формируется боевое братство», — заключает он.

