Лето в сентябре и ночные заморозки: синоптики дали подробный прогноз для Башкирии

Лето в сентябре и ночные заморозки: синоптики дали подробный прогноз для Башкирии

21:41, 23 авг 2025

Жителей Башкирии в ближайшие полтора месяца ожидает крайне переменчивая погода с резкими скачками от летнего тепла до осенних заморозков. Детальным прогнозом на конец августа, сентябрь и начало октября поделились метеорологи центра погоды «Фобос».

Контрасты начнутся уже на стыке сезонов. Так, 31 августа температура воздуха окажется на восемь градусов выше, чем днём ранее. В День знаний, 1 сентября, столбики термометров поднимутся до летних +28 градусов. Однако уже 2 сентября произойдёт резкое похолодание до +16 градусов. При этом первая половина месяца обещает быть сухой — осадков не прогнозируется вплоть до 16 сентября. К концу первой декады в регион вернётся тёплая погода, воздух будет прогреваться до +22, +24 градусов. Тепло задержится до середины месяца. Наиболее тёплыми днями станут 9–11 сентября с температурой до +24 градусов и 14 сентября, когда ожидается до +25.

Переломным моментом станут 16 и 17 сентября, которые принесут с собой дожди и ощутимое похолодание. С 22 по 29 сентября осень полностью вступит в свои права. Дневные температуры установятся в диапазоне +9…+11 градусов, а ночные понизятся до +2…+4. В ночные часы 25 и 29 сентября синоптики прогнозируют первые заморозки с отрицательными температурами.

С 30 сентября по 3 октября погода подарит жителям небольшое потепление. 2 октября днём воздух прогреется до +15, а ночью — до +9 градусов. Но затем холода вернутся. 4 октября ночью термометры покажут -1, днём +6. 5 октября станет ещё холоднее: -2 ночью и всего +1 днём. 6 октября ночная температура останется на том же уровне, а дневная поднимется до +4 градусов. Период с 29 сентября по 6 октября будет преимущественно дождливым. Исключением станут только 1 и 2 октября.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: погода в башкирии
