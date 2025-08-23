Сильный ветер и жара: синоптики предупредили о погодной опасности в Башкирии

21:47, 23 авг 2025

В Башкортостане в воскресенье, 24 августа, прогнозируется ухудшение погодных условий, связанное с сильными порывами ветра и утренним туманом, который существенно ограничит видимость на дорогах. Несмотря на теплую погоду, жителей предупреждают о потенциальных рисках. Информацию об этом в субботу распространила пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящие сутки в республике пройдут при переменной облачности и без осадков. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +12°C до +17°C, при этом в горных районах столбики термометров могут опуститься до отметки +7°C. Днём воздух прогреется до +25°C…+30°C. Ожидается южный ветер 2-7 м/с. Однако днем его характер изменится: в отдельных районах Башкортостана прогнозируются резкие усиления с порывами до 15 м/с.

В Уфе метеорологическая обстановка будет аналогичной: переменная облачность без дождей. Температура воздуха ночью в столице составит +15°C…+17°C, днем повысится до +26°C…+28°C. Ветер южный, 2-7 м/с.

Ночью и утром на автодорогах республики видимость может снизиться до 500 метров и менее из-за тумана.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash