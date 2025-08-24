Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе назвали самые высокооплачиваемые вакансии

21:19, 24 авг 2025

Жители Уфы могут найти работу с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц. Городская служба занятости опубликовала список самых высокооплачиваемых профессий. В нём есть варианты как для управленцев, так и для квалифицированных рабочих.

Больше всего готовы платить руководителям проектов — от 180 до 200 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте — специалисты высокой квалификации с доходом 110–160 тысяч рублей.

Самый большой разброс в зарплате у слесарей по обслуживанию сложного оборудования: от 100 до 250 тысяч рублей.

В список востребованных специалистов также вошли:

  • Мастер по облицовочным работам: 100–200 тыс. руб.
  • Торговый представитель: 80–200 тыс. руб.
  • Контролер качества материалов: 50–200 тыс. руб.

Для тех, кто сейчас ищет работу, в базе службы занятости Уфы доступно почти 14 тысяч вакансий. Крупнейший работодатель — ОДК-УМПО, предприятие ищет 2265 сотрудников.

Автор: Семен Подгорный
