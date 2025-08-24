Грозы, ливни и град: в Башкирии объявили штормовое предупреждение

21:23, 24 авг 2025

В понедельник, 25 августа, на большей части Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируются облачность, сильные дожди и грозы. Об этом в воскресенье сообщили в региональном Башгидромете.

Местами непогоду будет сопровождать локальный град. Усилится южный ветер, его порывы достигнут 15–20 метров в секунду. При этом температурный фон останется летним: ночью синоптики обещают +14…+19°C, днём воздух прогреется до +23…+28°C.

В Уфе осадки ожидаются преимущественно днём, максимальная температура составит +26°C. Водителей просят быть осторожными на трассах — видимость на отдельных участках дорог может ухудшиться из-за дождя и утреннего тумана.

Автор: Семен Подгорный