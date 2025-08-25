Все новости Уфы и Башкортостана
В Бураевском районе Башкирии простились с погибшим на СВО Динариком Сафиуллиным

21:15, 25 авг 2025

Во вторник, 26 августа, в селе Бураево простились с военнослужащим Динариком Сафиуллиным. Он погиб 18 августа во время специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Рушан Гараев.

Церемония прощания началась в 10:00 по адресу: улица Парковая, 14.

Динарик Сафиуллин родился 25 апреля 1980 года в деревне Челкаково. После 8-го класса его семья переехала в Тангатарово, где он окончил девятилетку. В Бураево Динарик получил профессию механизатора в СПТУ-154.

После срочной службы в 1999–2000 годах он работал по специальности в сельхозпредприятии имени Чапаева. Позже трудился в разных организациях района и республики. Его последним местом работы перед уходом на службу была охрана на строительстве автомагистрали М-12.

Контракт с Министерством обороны Динарик Сафиуллин подписал 24 апреля 2024 года. Он погиб при исполнении воинского долга.

В Белорецке простятся с Гором Агадажаняном, погибшим в ходе СВО

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Рушана Гараева
