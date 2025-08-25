В городе Башкирии умер ветеран МВД и наставник Радик Еникеев

21:21, 25 авг 2025

24 августа в Октябрьском на 85-м году жизни умер Радик Еникеев — подполковник милиции в отставке, почетный ветеран МВД и многолетний руководитель городской ветеранской организации. Для жителей города он был не только защитником правопорядка, но и хранителем истории местной полиции.

Радик Еникеев родился 1 октября 1939 года в селе Каргалы Благоварского района. В 1967 году он пришел на службу в отдел внутренних дел Октябрьского и посвятил ему всю свою карьеру. Уже через год он стал старшим оперуполномоченным уголовного розыска. За годы службы он руководил дежурной частью, отвечал за учет происшествий и курировал работу участковых.

В 1994 году Еникеев вышел в отставку в звании подполковника, но продолжил работать для города. Он возглавил Совет ветеранов отдела МВД, вошел в Общественный совет и много лет занимался с молодежью — проводил для школьников и студентов экскурсии по музею полиции, делясь своим опытом.

Коллеги и сослуживцы помнят Радика Еникеева как надежного профессионала и отзывчивого товарища. Его опыт и преданность делу были примером для многих поколений сотрудников органов внутренних дел.

Автор: Семен Подгорный