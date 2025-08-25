Все новости Уфы и Башкортостана
Погода в Башкирии ошеломит всех

21:47, 25 авг 2025

Жителей Башкортостана во вторник, 26 августа, ожидает неустойчивая погода — с осадками, туманом и температурными контрастами. Такой прогноз в понедельник предоставили специалисты регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башгидромет).

Согласно данным синоптиков, на территории республики будет наблюдаться переменная облачность. Ночью по региону пройдут кратковременные дожди, причём в северных районах они могут оказаться сильными. Днём осадки будут носить локальный характер. В некоторых муниципалитетах не исключается вероятность гроз. Направление ветра будет юго-западным, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Местами порывы могут усиливаться до 14 м/с.

Температурный фон будет заметно различаться в зависимости от времени суток и района. Ночью столбики термометров в большинстве районов покажут от +8 до +13 °C, однако на юге республики будет теплее — до +18 °C. Днём воздух прогреется до +18…+23 °C. В южных территориях Башкортостана ожидается по-летнему комфортная температура до +28 градусов. Водителям следует проявлять осторожность: утром и ночью на дорогах прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500–1000 метров.

В Уфе погода будет схожей. В столице республики также ожидается переменная облачность. Ночью возможны кратковременные ливневые дожди и гроза, тогда как днем существенных осадков не предвидится. Ветер сохранит юго-западное направление, его скорость составит 5–10 м/с. Температура воздуха ночью установится на отметках +13…+15 °C, нём поднимется до +21…+23 °C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
