Синоптики Башкирии рассказали когда перестанут лить дожди

22:41, 26 авг 2025

В Башкирии последние дни лета будут прохладными и дождливыми. Прогноз о том, когда именно прекратятся осадки в республике, предоставили специалисты Башгидромета и Гидрометцентра России.

По информации башкирских синоптиков, 27 и 28 августа в регионе местами пройдут кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозами. Прогнозируется умеренный ветер западного и юго-западного направлений с порывами. Дневная температура воздуха установится в пределах от +18 до +23 градусов. В ночь на 27 августа ожидается +9…+14, а в ночь на 28 августа столбики термометров опустятся до +6…+11 градусов.

Федеральные метеорологи подтверждают, что осадки с вероятностью от 62% до 75% сохранятся до 31 августа. В эти дни температура днём составит +18…+22, ночью — до +9. Потепление и прекращение дождей ожидается 1 сентября. В День знаний, по данным Гидрометцентра, воздух прогреется до +24 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash