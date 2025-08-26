В Башкирии дети участников СВО получили право на бесплатный проезд

23:11, 26 авг 2025

С нового учебного года школьники и студенты из Башкирии, чьи родители участвуют в СВО, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Им предоставят 60 бесплатных поездок в месяц. Это поможет семьям военнослужащих сэкономить на дороге до школы или вуза.

Льгота действует в течение учебного года, но сроки немного отличаются. Школьники могут пользоваться бесплатным проездом с сентября по май, а студенты колледжей и вузов — с сентября по июнь.

Бесплатные поездки доступны на городских и пригородных маршрутах: в автобусах, троллейбусах и трамваях. Важно помнить, что льгота не распространяется на такси.

Никаких специальных заявлений подавать не нужно. Система автоматически учтёт право на льготу при оплате проезда школьной картой, транспортной картой «Алга» или любой банковской картой системы «Мир», оформленной на ребёнка.

Автор: Семен Подгорный