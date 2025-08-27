Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Пенсии в России вырастут на 9% в 2026 году

Пенсии в России вырастут на 9% в 2026 году

22:03, 27 авг 2025

В 2026 году пенсии и социальные пособия проиндексируют в два этапа: в феврале и апреле. Рост составит 9%. Это коснется людей с инвалидностью, пенсионеров старше 80 лет и получателей выплат по потере кормильца. О планах сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Сколько получат разные категории граждан

Для людей с инвалидностью выплаты составят:

  • ~23 000 ₽ — для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы.
  • ~19 000 ₽ — для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы.
  • ~8 000 ₽ — для инвалидов III группы.

Пособия по потере кормильца и социальные пенсии:

  • ~19 000 ₽ — для круглых сирот.
  • ~9 000 ₽ — для тех, кто потерял одного родителя, и для получателей социальной пенсии по возрасту.

Базовая страховая пенсия после индексации составит 9 000 рублей, а стоимость одного пенсионного балла — 158,8 рубля.

Важно понимать: это базовые размеры выплат. Ваша итоговая пенсия будет выше за счет региональных коэффициентов и других доплат, которые рассчитываются индивидуально.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Госслужащие на пенсии получают в среднем 36 281 рубль

Читайте также:

Госслужащие на пенсии получают в среднем 36 281 рубль
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пенсии
Читайте также

Пенсионеров ждут приятные новости
Общество в Башкирии
Пенсионеров ждут приятные новости
С 1 апреля 2024 года в России увеличатся пенсии: кому положены повышенные выплаты
Общество в Башкирии
С 1 апреля 2024 года в России увеличатся пенсии: кому положены повышенные выплаты
Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько
Экономика в Башкирии
Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько
Изменения в январе 2024 года: рост пенсий, зарплат, льгот
Человек и закон в Башкирии
Изменения в январе 2024 года: рост пенсий, зарплат, льгот


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен