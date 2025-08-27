Пенсии в России вырастут на 9% в 2026 году

22:03, 27 авг 2025

В 2026 году пенсии и социальные пособия проиндексируют в два этапа: в феврале и апреле. Рост составит 9%. Это коснется людей с инвалидностью, пенсионеров старше 80 лет и получателей выплат по потере кормильца. О планах сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Сколько получат разные категории граждан

Для людей с инвалидностью выплаты составят:

~23 000 ₽ — для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы.

~19 000 ₽ — для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы.

~8 000 ₽ — для инвалидов III группы.

Пособия по потере кормильца и социальные пенсии:

~19 000 ₽ — для круглых сирот.

~9 000 ₽ — для тех, кто потерял одного родителя, и для получателей социальной пенсии по возрасту.

Базовая страховая пенсия после индексации составит 9 000 рублей, а стоимость одного пенсионного балла — 158,8 рубля.

Важно понимать: это базовые размеры выплат. Ваша итоговая пенсия будет выше за счет региональных коэффициентов и других доплат, которые рассчитываются индивидуально.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash