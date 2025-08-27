Все новости Уфы и Башкортостана
Лето прощается с Башкирией

Лето прощается с Башкирией

22:22, 27 авг 2025

28 августа на всей территории Башкирии ожидается переменчивая метеообстановка с дождями и сильным ветром. Такой прогноз в среду, 27 августа, опубликовал Госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков.

В целом по республике прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, а днем не исключена вероятность грозовых явлений. Преобладающим направлением ветра станет западное и северо-западное, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Однако днём локально порывы могут усиливаться до 17 м/с. Температурный режим будет умеренным: ночные температуры установятся в диапазоне +6…+11 °C, днём воздух прогреется до вполне комфортных +17…+22 °C.

Автомобилистам следует проявить особую бдительность. Ночью и утром на дорогах Башкортостана ожидается туман, из-за которого видимость на некоторых участках может снизиться до 500 метров и менее.

В Уфе также прогнозируют переменную облачность с прояснениями. Если ночью существенных осадков не предвидится, то утром и днём пройдут небольшие дожди, которые местами могут сопровождаться грозами. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5–10 м/с, временами усиливаясь до 17 м/с. Температура в городе ночью составит +11…+13 °C, а днём поднимется до +20…+22 °C.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
