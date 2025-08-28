Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии похолодает до +1 градуса

21:31, 28 авг 2025

В пятницу, 29 августа, над территорией Башкортостана установится переменчивая погода с локальными осадками и туманами на дорогах. Такой прогноз в четверг, 28 августа, предоставил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, основываясь на данных, полученных от синоптиков.

По информации ведомства, ночью по республике существенных осадков не предвидится. Однако днем ситуация изменится: метеорологи допускают вероятность локальных кратковременных дождей, а в некоторых районах не исключено формирование грозовых фронтов.

Ветровая обстановка в течение суток будет характеризоваться преобладанием южного и западного направлений. Ночью скорость воздушных потоков будет умеренной и составит от 3 до 8 метров в секунду. Днём ожидается некоторое усиление ветра, его скорость будет достигать значений в диапазоне от 9 до 14 м/с.

Температурный фон ночью ожидается довольно прохладным, от +6 до +11 °C. При этом в восточных районах Башкирии столбик термометра может показать значительно более низкие значения, опустившись вплоть до +1 градуса. Днём воздух по республике сумеет прогреться до +16…+21 °C.

На отдельных участках автомобильных дорог в утром и вечером прогнозируется возникновение туманов, которые ограничат видимость до 500 метров и менее.

В Уфе сохранится переменно-облачная погода. Ночью без существенных осадков, а вот днём есть вероятность небольшого дождя. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью в городе будет от +8 до +10 °C, днём воздух прогреется до комфортных +18…+20 °C.

