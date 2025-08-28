Все новости Уфы и Башкортостана
В начале ноября жители Башкирии будут работать три дня

21:36, 28 авг 2025

В первую неделю ноября у жителей Башкортостана будет короткая рабочая неделя. Работать предстоит только три дня: 5, 6 и 7 ноября (среда, четверг и пятница).

Это связано с празднованием Дня народного единства. Благодаря переносу, утвержденному Министерством труда, жители республики получат три выходных подряд: со 2 по 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник).

Таким образом, короткая рабочая неделя окажется между двумя блоками выходных. Сначала — длинные выходные со 2 по 4 ноября, а сразу после трех рабочих дней — обычные выходные 8 и 9 ноября. Это хорошая возможность для небольшого отдыха или поездки.

Автор: Семен Подгорный
