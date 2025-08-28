Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии открыли памятник братьям Янубаевым, погибшим на СВО

21:49, 28 авг 2025

В деревне Мишкино Балтачевского района теперь стоит мемориал в честь братьев Олега и Алексея Янубаевых. Они выросли в этом районе и погибли во время специальной военной операции. Памятник установили, чтобы сохранить историю их подвига для будущих поколений.

На открытие пришли родные братьев, их односельчане и сослуживец — полковник Янычар. Вместе с жителями района они почтили память героев минутой молчания и возложили к монументу венки.

Глава районной администрации Ильгиз Субушев объяснил, почему это важно для всех жителей:

«Этот памятник — наша благодарность землякам, которые отдали жизнь за безопасность страны. Подвиг Олега и Алексея Янубаевых навсегда останется в истории нашего района. Мы будем о них помнить».

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Балтачевского района
Теги: Балтачевский район Погибшие на Украине
