В Башкирии открыли памятник братьям Янубаевым, погибшим на СВО

В деревне Мишкино Балтачевского района теперь стоит мемориал в честь братьев Олега и Алексея Янубаевых. Они выросли в этом районе и погибли во время специальной военной операции. Памятник установили, чтобы сохранить историю их подвига для будущих поколений.

На открытие пришли родные братьев, их односельчане и сослуживец — полковник Янычар. Вместе с жителями района они почтили память героев минутой молчания и возложили к монументу венки.

Глава районной администрации Ильгиз Субушев объяснил, почему это важно для всех жителей:

«Этот памятник — наша благодарность землякам, которые отдали жизнь за безопасность страны. Подвиг Олега и Алексея Янубаевых навсегда останется в истории нашего района. Мы будем о них помнить».

