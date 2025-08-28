Участники СВО в Башкирии смогут оформить 90% льгот в МФЦ

21:53, 28 авг 2025

До конца 2025 года участники специальной военной операции и их семьи смогут оформлять большинство мер господдержки в любом офисе «Мои документы». Это поможет получать выплаты и льготы быстрее, без походов по разным ведомствам, рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Как это будет работать

Правительство Башкирии поставило задачу: 9 из 10 видов поддержки для ветеранов должны быть доступны по принципу «одного окна». Сейчас для оформления документов часто приходится обращаться в несколько инстанций. После нововведения большинство вопросов можно будет решить за один визит к специалисту МФЦ.

Главная цель — избавить ветеранов и их близких от лишней бюрократии и сэкономить их время.

Что доступно уже сейчас

Уже сегодня в центрах «Мои документы» участники СВО могут оформить:

льготы на парковку;

компенсацию за проезд в школьном транспорте.

Для ветеранов с инвалидностью I и II групп работает выездное обслуживание — специалист МФЦ сам приедет на дом, чтобы принять документы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Андрея Назарова