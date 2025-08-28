Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Боец из Башкирии спас раненых товарищей под огнем дронов

Боец из Башкирии спас раненых товарищей под огнем дронов

22:11, 28 авг 2025

Боец из Благовещенского района с позывным «Разбойник» получил медаль «За отвагу». Он вынес с поля боя раненых товарищей во время атаки беспилотников. Об этом сообщила глава районной администрации Анна Карабанова.

Это произошло в ходе боя за Новогродовку. «Разбойник» сам получил ранение, но смог вывести штурмовиков к месту эвакуации.

Сейчас боец, чье настоящее имя Айрат, восстанавливается в военном госпитале. По словам Карабановой, он уже передвигается с поддержкой, и его состояние улучшается.

Это не первая награда Айрата. Ранее командование уже отмечало его отвагу при взятии другого населенного пункта. Айрат — выпускник кадетского класса школы №4 имени А. Першина в Благовещенске.

«Внешне очень щупленький, невысокого роста, но в нем чувствуется характер, самоотверженность, поставленный и уверенный командирский голос», — рассказала о бойце Анна Карабанова.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»

Читайте также:

Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»
Автор: Семен Подгорный
Фото: Анна Карабанова
Теги: Благовещенский район
Читайте также

Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»
Общество в Башкирии
Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»
В Башкирии образовался карстовый провал недалеко от Благовещенска
Происшествия в Башкирии
В Башкирии образовался карстовый провал недалеко от Благовещенска
Боец из Хайбллинского района Башкирии спас сослуживцев, сбив вражеский дрон в зоне СВО
Общество в Башкирии
Боец из Хайбллинского района Башкирии спас сослуживцев, сбив вражеский дрон в зоне СВО
Меткий бросок: российский боец спас шестерых раненых солдат — ловко сбил украинский дрон одним предметом
Россия/мир
Меткий бросок: российский боец спас шестерых раненых солдат — ловко сбил украинский дрон одним предметом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен