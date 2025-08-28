Боец из Башкирии спас раненых товарищей под огнем дронов

22:11, 28 авг 2025

Боец из Благовещенского района с позывным «Разбойник» получил медаль «За отвагу». Он вынес с поля боя раненых товарищей во время атаки беспилотников. Об этом сообщила глава районной администрации Анна Карабанова.

Это произошло в ходе боя за Новогродовку. «Разбойник» сам получил ранение, но смог вывести штурмовиков к месту эвакуации.

Сейчас боец, чье настоящее имя Айрат, восстанавливается в военном госпитале. По словам Карабановой, он уже передвигается с поддержкой, и его состояние улучшается.

Это не первая награда Айрата. Ранее командование уже отмечало его отвагу при взятии другого населенного пункта. Айрат — выпускник кадетского класса школы №4 имени А. Першина в Благовещенске.

«Внешне очень щупленький, невысокого роста, но в нем чувствуется характер, самоотверженность, поставленный и уверенный командирский голос», — рассказала о бойце Анна Карабанова.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Анна Карабанова