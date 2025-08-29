Башкирию ждёт прохладная суббота
23:16, 29 авг 2025
В Башкирии 30 августа ожидается похолодание. Такой прогноз дают синоптики Башгидромета.
По их данным, в республике будет облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до +3…+8 градусов, местами пройдут небольшие дожди.
Днём воздух прогреется до +16…+21 градуса, без существенных осадков.
Ветер западной четверти, умеренный.
Метеорологи также уточнили, что в последующие дни в регион вновь вернётся тепло, столбики термометров поднимутся до +26 градусов.
Автор: Семен Подгорный
