Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Бойцы полка «Башкортостан» попросили у Хабирова больше дронов

Бойцы полка «Башкортостан» попросили у Хабирова больше дронов

21:03, 30 авг 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал на передовую, чтобы лично встретиться с военнослужащими полка «Башкортостан» и узнать, чем республика может помочь. Бойцы рассказали, что им нужно больше беспилотников и другого снаряжения.

Солдаты отметили, что дроны, произведенные в Башкирии, хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях, и попросили увеличить их поставки. Радий Хабиров заверил, что все просьбы будут выполнены.

«От качества обеспечения наших земляков зависит результат каждого отдельного столкновения, сохранность здоровья и жизней наших ребят», — подчеркнул он.

Во время визита глава республики осмотрел, как устроен быт солдат: командный пункт, столовую, мобильную баню и спортивный зал. Он также изучил военную технику, включая FPV-дроны.

В конце встречи Радий Хабиров наградил отличившихся военнослужащих и пообещал, что посетит их семьи, чтобы оказать необходимую поддержку.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии дети участников СВО получили право на бесплатный проезд

Читайте также:

В Башкирии дети участников СВО получили право на бесплатный проезд
Автор: Семен Подгорный
Фото: Радий Хабиров / Vk.com
Теги: спецоперация Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Глава Башкирии взял краткосрочный отпуск
Политика в Башкирии
Глава Башкирии взял краткосрочный отпуск
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Политика в Башкирии
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Радий Хабиров поделился, о чем ему рассказали участники СВО из Башкирии
Политика в Башкирии
Радий Хабиров поделился, о чем ему рассказали участники СВО из Башкирии
Радий Хабиров заявил, что Башкирия готова принять детей из Курской области
Политика в Башкирии
Радий Хабиров заявил, что Башкирия готова принять детей из Курской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен