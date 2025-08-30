Бойцы полка «Башкортостан» попросили у Хабирова больше дронов

21:03, 30 авг 2025

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал на передовую, чтобы лично встретиться с военнослужащими полка «Башкортостан» и узнать, чем республика может помочь. Бойцы рассказали, что им нужно больше беспилотников и другого снаряжения.

Солдаты отметили, что дроны, произведенные в Башкирии, хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях, и попросили увеличить их поставки. Радий Хабиров заверил, что все просьбы будут выполнены.

«От качества обеспечения наших земляков зависит результат каждого отдельного столкновения, сохранность здоровья и жизней наших ребят», — подчеркнул он.

Во время визита глава республики осмотрел, как устроен быт солдат: командный пункт, столовую, мобильную баню и спортивный зал. Он также изучил военную технику, включая FPV-дроны.

В конце встречи Радий Хабиров наградил отличившихся военнослужащих и пообещал, что посетит их семьи, чтобы оказать необходимую поддержку.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии дети участников СВО получили право на бесплатный проезд

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров / Vk.com