Россиян ждут рекордные новогодние каникулы в 12 дней

21:21, 30 авг 2025

В России определили длительность новогодних праздников. Отдыхать граждане будут с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года включительно. Эту информацию сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По его данным, последний день уходящего года станет нерабочим благодаря правительственному постановлению. Выходной день перенесли с 5 января, выпадавший на праздничный период, на среду, 31 декабря.

В итоге общая продолжительность зимних каникул для всех жителей страны составит двенадцать полных дней.

