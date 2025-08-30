Россиян ждут рекордные новогодние каникулы в 12 дней
21:21, 30 авг 2025
В России определили длительность новогодних праздников. Отдыхать граждане будут с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года включительно. Эту информацию сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
По его данным, последний день уходящего года станет нерабочим благодаря правительственному постановлению. Выходной день перенесли с 5 января, выпадавший на праздничный период, на среду, 31 декабря.
В итоге общая продолжительность зимних каникул для всех жителей страны составит двенадцать полных дней.
Автор: Семен Подгорный
