Лето, до свидания: какой погодой встретит Башкирию осень — прогноз синоптиков

21:26, 30 авг 2025

Синоптики Башгидромета представили прогноз погоды на заключительный день лета и День знаний в Башкирии. Жителям республики стоит готовиться к осадкам и умеренному западному ветру.

По данным метеослужбы, 31 августа в регионе ожидаются небольшие дожди, которые на севере могут быть умеренными. Ночью столбики термометров покажут +6...+11 °С, а днём поднимутся до +21...+26 °С. В северных районах дневная температура будет ниже — до +16 °С.

В первый день осени, 1 сентября, погодные условия существенно не изменятся. Сохранятся осадки, преимущественно небольшие, но на севере — умеренные. Температурный фон останется прежним: от +6...+11 °С в ночные часы до +21...+26 °С днём (и до +16 °С на севере). Ветер в оба дня будет западным и умеренным.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
