В Башкирии жители смогут наблюдать полное лунное затмение

21:39, 30 авг 2025

В ночь с воскресенья на понедельник жители республики смогут наблюдать полное лунное затмение. Во время этого явления Луна войдет в тень Земли и окрасится в насыщенный красно-оранжевый оттенок.

Затмение начнется 7 сентября в 21:27 и закончится 8 сентября в 00:56 по местному времени. Чтобы увидеть его, не нужно специальное оборудование — достаточно выйти на улицу и посмотреть на небо.

Почему луна станет красной

Это происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Земля полностью закрывает Луну от прямых солнечных лучей, и спутник оказывается в тени нашей планеты. Красноватый оттенок появляется из-за того, что часть солнечного света все же проходит через атмосферу Земли по касательной и освещает лунный диск.

Автор: Семен Подгорный