Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Летнее тепло в начале осени: стал известен прогноз погоды в Башкирии на 1 сентября

Летнее тепло в начале осени: стал известен прогноз погоды в Башкирии на 1 сентября

21:55, 31 авг 2025

Первый день осени, 1 сентября, в Башкирии будет по-летнему тёплым, но с осадками. Такой же прогноз предоставили в Башгидромете.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +22...+27°C. По республике местами пройдут небольшие, а в северных районах — умеренные дожди. Также в отдельных районах возможны грозы.

Ветер прогнозируется слабый, переменных направлений, с порывами при грозе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Лето, до свидания: какой погодой встретит Башкирию осень — прогноз синоптиков
Общество в Башкирии
Лето, до свидания: какой погодой встретит Башкирию осень — прогноз синоптиков
В Башкирии прогнозируется тропическая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется тропическая погода
Башкирию ждут дожди с градом и грозами. Прогноз на выходные
Общество в Башкирии
Башкирию ждут дожди с градом и грозами. Прогноз на выходные
В выходные Башкирию придет почти летнее тепло
Общество в Башкирии
В выходные Башкирию придет почти летнее тепло


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен