Летнее тепло в начале осени: стал известен прогноз погоды в Башкирии на 1 сентября
21:55, 31 авг 2025
Первый день осени, 1 сентября, в Башкирии будет по-летнему тёплым, но с осадками. Такой же прогноз предоставили в Башгидромете.
По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +22...+27°C. По республике местами пройдут небольшие, а в северных районах — умеренные дожди. Также в отдельных районах возможны грозы.
Ветер прогнозируется слабый, переменных направлений, с порывами при грозе.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также
Общество в Башкирии
Лето, до свидания: какой погодой встретит Башкирию осень — прогноз синоптиков
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется тропическая погода
Общество в Башкирии
Башкирию ждут дожди с градом и грозами. Прогноз на выходные
Общество в Башкирии
В выходные Башкирию придет почти летнее тепло