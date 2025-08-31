Летнее тепло в начале осени: стал известен прогноз погоды в Башкирии на 1 сентября

21:55, 31 авг 2025

Первый день осени, 1 сентября, в Башкирии будет по-летнему тёплым, но с осадками. Такой же прогноз предоставили в Башгидромете.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +22...+27°C. По республике местами пройдут небольшие, а в северных районах — умеренные дожди. Также в отдельных районах возможны грозы.

Ветер прогнозируется слабый, переменных направлений, с порывами при грозе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash