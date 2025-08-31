Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В башкирском Белорецке простились с Дмитрием Крыловым, погибшим на СВО

В башкирском Белорецке простились с Дмитрием Крыловым, погибшим на СВО

22:27, 31 авг 2025

На Аллее Героев в Белорецке похоронили военнослужащего-контрактника Дмитрия Крылова. Он погиб в январе 2025 года во время специальной военной операции.

Дмитрий родился в Белорецке в 1974 году, вырос в уфимском детском доме. До армии работал на местном металлургическом предприятии и в такси. В 2023 году он подписал контракт с Министерством обороны и отправился служить в 30-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду.

Близкие вспоминают Дмитрия как доброго и отзывчивого человека, который всегда был готов помочь. По их словам, он любил свою страну и хотел стать примером мужества для своих детей. В молодости Дмитрий играл в хоккей, позже увлекался рыбалкой и отдыхом на природе с семьей.

У Дмитрия Крылова остались сын и дочь. Администрация района выразила соболезнования его родным и близким.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии открыли памятник братьям Янубаевым, погибшим на СВО

Читайте также:

В Башкирии открыли памятник братьям Янубаевым, погибшим на СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Белорецке простятся с Гором Агадажаняном, погибшим в ходе СВО
Общество в Башкирии
В Белорецке простятся с Гором Агадажаняном, погибшим в ходе СВО
В Башкирии похоронили военнослужащего, погибшего при спасении товарищей
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили военнослужащего, погибшего при спасении товарищей
В Башкирии простились с бойцом СВО Дмитрием Ломовцевым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом СВО Дмитрием Ломовцевым
В Башкирии похоронили участника СВО Николая Бурылева
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО Николая Бурылева


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен