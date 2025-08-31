В башкирском Белорецке простились с Дмитрием Крыловым, погибшим на СВО

22:27, 31 авг 2025

На Аллее Героев в Белорецке похоронили военнослужащего-контрактника Дмитрия Крылова. Он погиб в январе 2025 года во время специальной военной операции.

Дмитрий родился в Белорецке в 1974 году, вырос в уфимском детском доме. До армии работал на местном металлургическом предприятии и в такси. В 2023 году он подписал контракт с Министерством обороны и отправился служить в 30-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду.

Близкие вспоминают Дмитрия как доброго и отзывчивого человека, который всегда был готов помочь. По их словам, он любил свою страну и хотел стать примером мужества для своих детей. В молодости Дмитрий играл в хоккей, позже увлекался рыбалкой и отдыхом на природе с семьей.

У Дмитрия Крылова остались сын и дочь. Администрация района выразила соболезнования его родным и близким.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района