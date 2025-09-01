Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе 2 и 3 сентября частично перекроют дорогу в аэропорт

21:26, 01 сен 2025

Если вы едете в аэропорт Уфы в ближайшие дни, заложите на дорогу больше времени. В ночи на вторник и среду, 2 и 3 сентября, с 22:00 до 07:00 будут перекрыты две левые полосы по направлению к месту назначения.

На трассе ремонтируют участок длиной 5,5 км. Это одна из самых загруженных дорог в республике — каждый день по ней проезжает более 126 тысяч автомобилей, поэтому ремонт необходим. Работы начались ещё в середине августа.

Планируйте поездку заранее, чтобы избежать пробок и не опоздать на свой рейс.

Автор: Семен Подгорный
Фото: минтранс Башкирии
