Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии излишки яблок принимают на корм лошадям. Куда привезти урожай

В Башкирии излишки яблок принимают на корм лошадям. Куда привезти урожай

21:46, 01 сен 2025

У садоводов Башкирии в этом году необычайно много яблок — погода не подкачала, и заморозков весной не было. Если вы уже наварили варенья, насушили пастилы, а яблоки всё не кончаются, конный клуб в Иглино нашёл им полезное применение.

Не спешите нести излишки урожая в мусорный бак. Лучше привезите их лошадям — для них это настоящий деликатес. Так вы поможете и клубу, и животным, а ваши яблоки не пропадут даром.

Фрукты принимают в конном клубе по адресу: село Иглино, улица Якутова, дом 1.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Как сохранить яблоки до зимы: останутся сочными и вкусными — раскрыты простые и проверенные методы
Сад и огород
Как сохранить яблоки до зимы: останутся сочными и вкусными — раскрыты простые и проверенные методы
Кладу к корнеплодам — и за урожай картошки не тревожусь: будет храниться вечность даже в квартире — никакого погреба не нужно
Сад и огород
Кладу к корнеплодам — и за урожай картошки не тревожусь: будет храниться вечность даже в квартире — никакого погреба не нужно
Легкий десерт для райского наслаждения: Готовится за 3 минуты, а вкус - божественный!
Это интересно
Легкий десерт для райского наслаждения: Готовится за 3 минуты, а вкус - божественный!
Врач назвал фрукт, который должен быть на столе у каждого пенсионера
Это интересно
Врач назвал фрукт, который должен быть на столе у каждого пенсионера


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен