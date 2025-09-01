В Башкирии излишки яблок принимают на корм лошадям. Куда привезти урожай
21:46, 01 сен 2025
У садоводов Башкирии в этом году необычайно много яблок — погода не подкачала, и заморозков весной не было. Если вы уже наварили варенья, насушили пастилы, а яблоки всё не кончаются, конный клуб в Иглино нашёл им полезное применение.
Не спешите нести излишки урожая в мусорный бак. Лучше привезите их лошадям — для них это настоящий деликатес. Так вы поможете и клубу, и животным, а ваши яблоки не пропадут даром.
Фрукты принимают в конном клубе по адресу: село Иглино, улица Якутова, дом 1.
Автор: Семен Подгорный
