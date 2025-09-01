Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Уфе перекроют часть улицы 1-й Кронштадтской до 10 октября

В Уфе перекроют часть улицы 1-й Кронштадтской до 10 октября

21:51, 01 сен 2025

С 1 сентября в Уфе для проезда закроют участок улицы 1-й Кронштадтской. Движение будет недоступно от перекрёстка с улицей Батырской до дома №98 по улице Степана Кувыкина.

Ограничения продлятся до 10 октября. По информации городской администрации, перекрытие связано с ремонтом инженерных коммуникаций.

Водителям стоит учитывать эту информацию и планировать свой маршрут заранее, чтобы избежать пробок и объехать закрытый участок.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В Уфе 2 и 3 сентября частично перекроют дорогу в аэропорт
Общество в Башкирии
В Уфе 2 и 3 сентября частично перекроют дорогу в аэропорт
Учебный год 2025–2026 в Башкирии: когда учимся и отдыхаем
Образование в Башкирии
Учебный год 2025–2026 в Башкирии: когда учимся и отдыхаем
В Уфе до лета 2025 года закрыли несколько съездов с проспекта Салавата Юлаева
Общество в Башкирии
В Уфе до лета 2025 года закрыли несколько съездов с проспекта Салавата Юлаева
В Уфе в воскресенье 2 апреля временно временно перекроют для проезда две улицы
Общество в Башкирии
В Уфе в воскресенье 2 апреля временно временно перекроют для проезда две улицы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен