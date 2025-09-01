В Уфе перекроют часть улицы 1-й Кронштадтской до 10 октября

21:51, 01 сен 2025

С 1 сентября в Уфе для проезда закроют участок улицы 1-й Кронштадтской. Движение будет недоступно от перекрёстка с улицей Батырской до дома №98 по улице Степана Кувыкина.

Ограничения продлятся до 10 октября. По информации городской администрации, перекрытие связано с ремонтом инженерных коммуникаций.

Водителям стоит учитывать эту информацию и планировать свой маршрут заранее, чтобы избежать пробок и объехать закрытый участок.

Автор: Семен Подгорный