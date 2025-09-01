Бабье лето в Башкирии: синоптики обещают до +29 градусов

22:09, 01 сен 2025

В Башкирии в начале сентября ожидается по-летнему тёплая погода. Об этом информируют синоптики Башгидромета.

Во вторник, 2 сентября, днём воздух прогреется до +24…+29°, по северу до +19°. Ночью +9…+14°. Местами пройдёт небольшой дождь, ветер восточный, умеренный.

В среду, 3 сентября, характер погоды не изменится.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash