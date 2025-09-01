В Башкирии студентки получили доступ к новому сервису для оформления «декретных»

22:23, 01 сен 2025

С 1 сентября 2025 года студентки очных отделений вузов в Башкирии получают пособие по беременности и родам по новым правилам. Теперь выплата за стандартный отпуск в 140 дней составляет около 80 тысяч рублей, а не 23 тысячи, как раньше. Сумма выросла, потому что её привязали к прожиточному минимуму в регионе (17 202 рубля), а не к размеру стипендии.

Как получить деньги

Подать заявление стало проще — это можно сделать онлайн через портал Госуслуг. Также остаются доступны традиционные способы: личное обращение в МФЦ или отделение Социального фонда.

Для оформления понадобятся два документа:

Медицинская справка о беременности. Справка из вуза, которая подтверждает очное обучение и содержит даты декретного отпуска.

Кто имеет право на выплату

Пособие назначается всем студенткам очной формы, независимо от того, учатся они на бюджете или платно. Право на выплату также имеют иностранные студентки и лица без гражданства, если они постоянно проживают в России.

Обратите внимание

Повышенную выплату начислят только по заявлениям, поданным в Социальный фонд с 1 сентября 2025 года. Если вы подали документы в ваш вуз до этой даты, пособие рассчитают по старым правилам, и переоформить его будет нельзя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen