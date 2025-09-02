В двух районах Башкирии возник риск подтопления из-за подъёма воды в реке Ай

21:44, 02 сен 2025

Жителей и гостей Кигинского и Мечетлинского районов просят быть осторожными: из-за сильных дождей уровень воды в реке Ай растёт и может затопить прибрежные территории, сообщает Башгидромет.

Причина — затяжные ливни на севере и северо-востоке Башкирии. По прогнозу синоптиков, вода в реке будет прибывать до 5 сентября. Это создаёт угрозу для домов и участков, расположенных у воды.

Как обезопасить себя и близких?

МЧС рекомендует:

Не подходите близко к реке, не спускайтесь к воде и следите за детьми.

Подготовьте документы, ценные вещи и предметы первой необходимости на случай, если потребуется эвакуация.

Следите за официальными сообщениями от местных властей и МЧС.

Если вода подошла к вашему дому или вы видите прямую угрозу — немедленно звоните в службу спасения по единому номеру 112.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный