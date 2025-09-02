Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии будет жарко

22:02, 02 сен 2025

В среду, 3 сентября, в Башкирию вернётся летняя погода. По данным Башгидромета, днём воздух прогреется до +28°C, а ночью температура не опустится ниже +18°C.

Несмотря на тепло, будьте осторожны: в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град. Днём также поднимется сильный южный ветер. Учитывайте это, если планируете находиться на улице.

Сухая и тёплая погода без осадков сохранится только в южных районах Башкирии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
