Контрактники в Башкирии получат 1,7 млн рублей при заключении контракта до конца сентября

21:45, 03 сен 2025

Жители Башкирии, которые подпишут контракт с Минобороны до 30 сентября 2025 года для участия в специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 1,7 млн рублей.

Общая сумма поддержки состоит из двух частей:

1,3 млн рублей — из бюджета республики;

400 тысяч рублей — из федерального бюджета.

Программу выплат продлил глава региона Радий Хабиров. Изначально она должна была завершиться в конце августа, но теперь её действие продлено ещё на месяц. Соответствующие изменения уже внесены в указ о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Автор: Семен Подгорный