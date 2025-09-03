Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода

21:50, 03 сен 2025

В Башкирии объявлено предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий, которое ожидается 4 сентября. Жителей республики ждут сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Информацию об этом распространили в региональном ГУ МЧС РФ и Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков.

По данным спасателей, в четверг, 4 сентября, в отдельных районах Башкирии прогнозируются интенсивные осадки. Скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду. Также местами ожидаются грозы. В ночные и утренние часы на республику опустится туман, который снизит видимость на дорогах до 500 метров.

Непогода затронет регион уже сегодня, 3 сентября. До 20:00 сохранится облачная погода с кратковременными, а местами и сильными дождями. Днём вероятен локальный град. Ветер прогнозируется южный и юго-восточный, 8–13 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью составит +12…+17 градусов, днём воздух прогреется до +20…+25, а на юге до +30 градусов. На отдельных участках автодорог видимость может ухудшиться до 500–1000 метров.

В Уфе, по прогнозам Башгидромета, 4 сентября также будет облачно, пройдут кратковременные дожди, а днём прогремят грозы. Ветер сменит направление с юго-западного на юго-восточное, его скорость составит 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14…+16 градусов, днём потеплеет до +18…+20 градусов.

Автор: Семен Подгорный