Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

На Башкирию надвигается циклон. Жителей предупредили о непогоде

На Башкирию надвигается циклон. Жителей предупредили о непогоде

22:04, 04 сен 2025

Жителей республики предупредили об ухудшении погоды в конце рабочей недели. Прогноз на 5 и 6 сентября предоставил Башгидромет. По данным синоптиков, причиной ненастья стал циклон, сформировавшийся к западу от региона.

В пятницу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днем — повысится до +19…+24.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, умеренный, местами с сильными порывами. В субботу погодные условия сохранятся.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
Общество в Башкирии
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
В Башкирии прогнозируется тропическая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется тропическая погода
В выходные погода удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
В выходные погода удивит жителей Башкирии
Башкирию снова ожидают грозы и град
Общество в Башкирии
Башкирию снова ожидают грозы и град


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен