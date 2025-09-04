На Башкирию надвигается циклон. Жителей предупредили о непогоде

22:04, 04 сен 2025

Жителей республики предупредили об ухудшении погоды в конце рабочей недели. Прогноз на 5 и 6 сентября предоставил Башгидромет. По данным синоптиков, причиной ненастья стал циклон, сформировавшийся к западу от региона.

В пятницу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днем — повысится до +19…+24.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, умеренный, местами с сильными порывами. В субботу погодные условия сохранятся.

Автор: Семен Подгорный