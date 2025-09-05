Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии летняя погода задержится надолго

09:10, 05 сен 2025

В Республике Башкортостан установилась тёплая для сентября погода, которая сохранится в первой половине месяца вопреки ежедневным дождям. О необычном прогнозе и его причинах информируют Башгидромет, Гидрометцентр России и центр «Фобос».

Согласно сведениям башкирских синоптиков, практически летние температурные показатели задержатся в регионе ещё надолго. Вплоть до середины сентября дневная температура воздуха будет стабильно держаться на отметках от +23 до +25 градусов. Ночи также не принесут осеннего понижения температуры: столбики термометров покажут от +10 до +16 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал научное объяснение этому явлению. По его словам, погодная ситуация развивается по нестандартному сценарию. У земной поверхности сформировалось пониженное давление, а на высоте пяти километров — высокое. Такой перепад привёл к формированию антициклона в среднем слое тропосферы, который обеспечивает нисходящие потоки воздуха, перемещая тепло сверху вниз. Это является фактическим продолжением лета и следствием общей тенденции смещения климатических сезонов.

Однако период тепла ограничен. По информации специалистов центра «Фобос», резкое похолодание придёт в Башкирию после 17 сентября. С этого дня дневные температуры уже не будут превышать +10…+15 градусов. Ночью ожидается существенное понижение температуры до +1…+7 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
