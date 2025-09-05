Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии девочка, которую не брали в детсад из-за внешности, пошла в первый класс

21:48, 05 сен 2025

Семилетняя Софья Гизатуллина из Башкирии 1 сентября пошла в обычную школу. Шесть лет назад её не приняли в детский сад, потому что руководство посчитало, что внешность девочки «напугает других детей». Сегодня Софью окружают друзья, а её история показывает, как общественная поддержка меняет жизнь.

Что было шесть лет назад

В 2019 году история двухлетней Софьи стала известна всей стране. У девочки врождённые аномалии — деформация костей черепа и сросшиеся пальцы. Тогда её мама Светлана получила отказ в детском саду и жила с дочерью в старом доме без воды и отопления. Ребёнок до трёх лет спал в прогулочной коляске.

Ситуация изменилась, когда о семье узнали волонтеры из организации «Радуга Добра». После общественного резонанса к решению проблемы подключился глава Башкирии Радий Хабиров.

Как помогли Софье и её маме

Благодаря поддержке неравнодушных людей и властей жизнь семьи полностью изменилась. Им предоставили благоустроенную двухкомнатную квартиру. Врачи в Уфе успешно провели сложную операцию по устранению расщелины нёба, что позволило девочке нормально питаться.

Софью приняли в другой детский сад, где она быстро нашла друзей. Страхи, что она кого-то напугает, не оправдались.

Жизнь сегодня

Сейчас Софья учится в первом классе. По словам волонтеров, одноклассники приняли её хорошо и не обращают внимания на внешние особенности. Несмотря на сросшиеся пальцы, она учится писать и любит рисовать. У девочки диагностирована задержка психического развития, но это не мешает ей общаться со сверстниками.

История Софьи помогла и её маме — женщина поверила в свои силы, теперь их дом уютный, а ребёнок чувствует себя нужным. Люди продолжают поддерживать семью, присылая помощь со всей России и даже из-за рубежа. Впереди у Софьи школьная программа и, возможно, операция по разделению пальцев. Волонтеры продолжают следить за её судьбой и помогать семье.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: "Радуга Добра"
Теги: Стерлитамак
