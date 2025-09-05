В Башкирии — бэби-бум. Республика стала лидером по рождаемости в России

21:52, 05 сен 2025

В 2025 году в Башкирии родилось рекордное количество детей. По данным Минздрава, за восемь месяцев на свет появилась 21 тысяча малышей. По словам врачей, это самый высокий показатель среди всех российских регионов.

Особенно большой наплыв — в Республиканском клиническом перинатальном центре в Уфе. С начала года его врачи приняли более 7000 родов. Для сравнения: обычно за весь год центр принимает около 10 000. В последние дни нагрузка на медиков максимальная — они помогают появиться на свет 46–52 младенцам в сутки.

Рост рождаемости подтверждает акушер-гинеколог РКПЦ Станислав Иваха. По его словам, центр работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить качественную помощь всем мамам и новорожденным.

Автор: Семен Подгорный