Башкирию ждёт погодный сюрприз, которого никто не ожидал

21:57, 05 сен 2025

Жителей Башкирии на ближайших выходных ждёт тёплая погода. Такой прогноз на 6 и 7 сентября дают в региональном Управлении по гидрометеорологии.

В субботу ночью температура воздуха будет +10...+15 градусов, днём потеплеет до +19...+24. В некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный, умеренный, местами порывистый.

В воскресенье существенных осадков не ожидается. Ночью термометры покажут +10...+15, а днём воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash