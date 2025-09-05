Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Как родителям платить меньше налогов с 2025 года: новые вычеты на детей

Как родителям платить меньше налогов с 2025 года: новые вычеты на детей

22:14, 05 сен 2025

С 2025 года работающие родители смогут экономить больше на НДФЛ. Госдума увеличила налоговые вычеты на детей и упростила их получение. Вот что нужно знать.

Сколько денег можно вернуть

Вычет — это сумма, на которую уменьшается ваш налогооблагаемый доход. Чем больше вычет, тем меньше налог. С 2025 года размеры вычетов такие:

  • На первого ребенка — 1400 рублей;
  • На второго — 2800 рублей;
  • На третьего и каждого следующего — 6000 рублей.

На ребенка с инвалидностью родители и опекуны получают вычет 12 000 рублей. Льгота действует до 18-летия ребенка или до 24 лет, если он учится очно.

Как получить вычет

Процесс стал проще. Если вы уже передавали работодателю свидетельство о рождении ребенка, например при трудоустройстве, то подавать отдельное заявление больше не нужно. Бухгалтерия применит вычет автоматически.

Право на вычет есть у обоих родителей. Его также могут получить отчим, мачеха, усыновители, опекуны и разведенный родитель, который финансово обеспечивает ребенка. Одиноким родителям вычет удваивается.

Важные условия

Вычет предоставляется до тех пор, пока ваш доход с начала года не превысит 450 000 рублей. После этого льгота приостанавливается до следующего года.

При подсчете очередности детей учитываются все ваши дети, даже совершеннолетние, на которых вычет уже не положен. Например, если старшему 20 лет, а младшему 10, то на младшего вы получите вычет как на второго ребенка — 2800 рублей.

Если вы не пользовались вычетами раньше, их можно вернуть за последние три года. Для этого подайте декларацию в налоговую. Учтите, что за периоды до 2025 года расчет будет по старым, меньшим ставкам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Раздают по 20 000 рублей: россияне могут получить выплату

Читайте также:

Раздают по 20 000 рублей: россияне могут получить выплату
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: НДФЛ
Читайте также

С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства
Общество в Башкирии
С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства
Родителям в России упростят получение денег на детей
Россия/мир
Родителям в России упростят получение денег на детей
Как родителям каждый месяц получать от государства больше 1000 рублей
Общество в Башкирии
Как родителям каждый месяц получать от государства больше 1000 рублей
В Башкирии сообщили приятную новость о выплатах
Общество в Башкирии
В Башкирии сообщили приятную новость о выплатах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен