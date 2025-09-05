Как родителям платить меньше налогов с 2025 года: новые вычеты на детей

22:14, 05 сен 2025

С 2025 года работающие родители смогут экономить больше на НДФЛ. Госдума увеличила налоговые вычеты на детей и упростила их получение. Вот что нужно знать.

Сколько денег можно вернуть

Вычет — это сумма, на которую уменьшается ваш налогооблагаемый доход. Чем больше вычет, тем меньше налог. С 2025 года размеры вычетов такие:

На первого ребенка — 1400 рублей;

На второго — 2800 рублей;

На третьего и каждого следующего — 6000 рублей.

На ребенка с инвалидностью родители и опекуны получают вычет 12 000 рублей. Льгота действует до 18-летия ребенка или до 24 лет, если он учится очно.

Как получить вычет

Процесс стал проще. Если вы уже передавали работодателю свидетельство о рождении ребенка, например при трудоустройстве, то подавать отдельное заявление больше не нужно. Бухгалтерия применит вычет автоматически.

Право на вычет есть у обоих родителей. Его также могут получить отчим, мачеха, усыновители, опекуны и разведенный родитель, который финансово обеспечивает ребенка. Одиноким родителям вычет удваивается.

Важные условия

Вычет предоставляется до тех пор, пока ваш доход с начала года не превысит 450 000 рублей. После этого льгота приостанавливается до следующего года.

При подсчете очередности детей учитываются все ваши дети, даже совершеннолетние, на которых вычет уже не положен. Например, если старшему 20 лет, а младшему 10, то на младшего вы получите вычет как на второго ребенка — 2800 рублей.

Если вы не пользовались вычетами раньше, их можно вернуть за последние три года. Для этого подайте декларацию в налоговую. Учтите, что за периоды до 2025 года расчет будет по старым, меньшим ставкам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash