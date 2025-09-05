Все новости Уфы и Башкортостана
Боец из Башкирии взял в плен троих военных ВСУ

Боец из Башкирии взял в плен троих военных ВСУ

22:18, 05 сен 2025

Военнослужащий из Кармаскалинского района с позывным «Ювелир» получил внеплановый отпуск за успешное выполнение боевой задачи. Во время боя он вместе с сослуживцами взял в плен троих украинских солдат и установил российский флаг над населенным пунктом Александро-Калиново.

«Ювелир» служит по контракту с мая 2025 года. По его словам, приезд домой стал сюрпризом для семьи.

«Очень скучал по любимой супруге и дорогим мне детям», — поделился боец.

До службы в армии мужчина почти 20 лет работал пожарным на предприятии «Газпром трансгаз Уфа» в селе Улукулево. В свободное время он делал пластиковые откосы для окон. За качественную и кропотливую работу его знали как умелого мастера в своем и соседних районах — отсюда и появился позывной «Ювелир».

Сейчас боец проводит время с семьей, после чего вернется в зону специальной военной операции.

