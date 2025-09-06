Все новости Уфы и Башкортостана
Погода в Башкирии приготовила новый неожиданный сюрприз

Погода в Башкирии приготовила новый неожиданный сюрприз

21:57, 06 сен 2025

В воскресенье, 7 сентября, в Башкирии станет прохладнее, но будет ясно. Такой прогноз предоставили специалисты Башгидромета.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днём без существенных осадков.

Температура воздуха в ночные часы установится на отметках +7...+12 градусов, днем термометры покажут +17...+22.

Ветер будет северо-восточный, умеренный, с порывами.

В последующие дни, по данным метеорологов, погодные условия останутся стабильными.

Отмечается, что первая декада сентября в республике в целом на четыре градуса теплее климатической нормы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
