Погода в Башкирии приготовила новый неожиданный сюрприз
21:57, 06 сен 2025
В воскресенье, 7 сентября, в Башкирии станет прохладнее, но будет ясно. Такой прогноз предоставили специалисты Башгидромета.
Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днём без существенных осадков.
Температура воздуха в ночные часы установится на отметках +7...+12 градусов, днем термометры покажут +17...+22.
Ветер будет северо-восточный, умеренный, с порывами.
В последующие дни, по данным метеорологов, погодные условия останутся стабильными.
Отмечается, что первая декада сентября в республике в целом на четыре градуса теплее климатической нормы.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash