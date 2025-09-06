Пенсии россиян увеличат дважды за два месяца

22:23, 06 сен 2025

Осенью некоторым российским пенсионерам увеличат выплаты. Изменения коснутся пенсионеров старше 80 лет, людей с первой группой инвалидности, а также военных и бывших сотрудников силовых ведомств.

Доплата за возраст и инвалидность

Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, и людям, получившим первую группу инвалидности, начнут выплачивать ежемесячную доплату к пенсии в размере 8907,7 рубля.

Выплата назначается автоматически в месяце, следующем за тем, в котором человеку исполнилось 80 лет или была оформлена инвалидность. Например, если 80-летний юбилей был в сентябре, доплату начислят в октябре. Если это событие произошло в октябре — выплата поступит в ноябре. Подавать для этого заявление не нужно, перерасчет происходит автоматически.

Индексация для военных и силовиков

С 1 октября пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств будут проиндексированы на 4,5%. Это повышение затронет всех пенсионеров данных категорий.

