В Башкирии погода приготовила удивительный сюрприз
21:53, 07 сен 2025
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на 8 и 9 сентября в республике.
По информации синоптиков, жителей региона ждёт тёплая погода без значительных осадков.
В понедельник, 8 сентября, температура днём поднимется до +17...+22 градусов, ночью опустится до +6...+11. На северо-востоке республики днём вероятны небольшие дожди.
Ветер прогнозируется северный, умеренный, местами с порывами.
Во вторник, 9 сентября, погодная ситуация сохранится. Днём столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, в ночное время — от +6 до +11.
Местами по Башкирии возможны также кратковременные дожди.
Автор: Семен Подгорный