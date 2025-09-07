Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии погода приготовила удивительный сюрприз

21:53, 07 сен 2025

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на 8 и 9 сентября в республике.

По информации синоптиков, жителей региона ждёт тёплая погода без значительных осадков.

В понедельник, 8 сентября, температура днём поднимется до +17...+22 градусов, ночью опустится до +6...+11. На северо-востоке республики днём вероятны небольшие дожди.

Ветер прогнозируется северный, умеренный, местами с порывами.

Во вторник, 9 сентября, погодная ситуация сохранится. Днём столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, в ночное время — от +6 до +11.

Местами по Башкирии возможны также кратковременные дожди.

