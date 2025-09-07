Семь жителей Башкортостана получили государственные награды
21:58, 07 сен 2025
Президент Владимир Путин отметил государственными наградами семерых жителей Башкортостана за их профессиональные заслуги. Награды получили работники промышленности, строительства и энергетики республики.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены трое сотрудников белебеевского завода «Автонормаль»:
- Ирик Гиззатуллин, наладчик;
- Евгений Скоробогатов, начальник цеха;
- Марат Хабибуллин, токарь.
Звание «Заслуженный химик РФ» присвоено двум специалистам Стерлитамакского нефтехимического завода:
- Дмитрию Жаворонкову, директору по производству изопрена и синтетических каучуков;
- Ильдусу Насырову, советнику руководства.
Почетные звания также получили:
- Ришат Шаихов, главный инженер компании «Железобетон», стал «Заслуженным строителем РФ».
- Фарит Ибрагимов, заместитель гендиректора «Башкирских распределительных электрических сетей», стал «Заслуженным энергетиком РФ».
Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
