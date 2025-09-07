Семь жителей Башкортостана получили государственные награды

21:58, 07 сен 2025

Президент Владимир Путин отметил государственными наградами семерых жителей Башкортостана за их профессиональные заслуги. Награды получили работники промышленности, строительства и энергетики республики.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены трое сотрудников белебеевского завода «Автонормаль»:

Ирик Гиззатуллин, наладчик;

Евгений Скоробогатов, начальник цеха;

Марат Хабибуллин, токарь.

Звание «Заслуженный химик РФ» присвоено двум специалистам Стерлитамакского нефтехимического завода:

Дмитрию Жаворонкову, директору по производству изопрена и синтетических каучуков;

Ильдусу Насырову, советнику руководства.

Почетные звания также получили:

Ришат Шаихов, главный инженер компании «Железобетон», стал «Заслуженным строителем РФ».

Фарит Ибрагимов, заместитель гендиректора «Башкирских распределительных электрических сетей», стал «Заслуженным энергетиком РФ».

Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru