Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Когда в Башкирию придёт бабье лето

Когда в Башкирию придёт бабье лето

11:47, 08 сен 2025

В Башкирии продолжается аномальное тепло, нехарактерное для сентября. Синоптики Башгидромета и Гидрометцентра России рассказали, что ждёт жителей республики в ближайшие дни, и объяснили, почему это тепло — ещё не бабье лето.

По прогнозу Башгидромета, 8 сентября в регионе сохранится летняя погода. Днём воздух прогреется до +18...+23 градусов, осадков не ожидается. Однако со вторника, 9 сентября, температура начнёт снижаться. К середине недели прогнозируют облачность и +13...+18 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд связал длительный период летней погоды с установлением мощного антициклона на севере. По его словам, такой температурный режим больше характерен для середины августа. Вильфанд подчеркнул, что называть это бабьим летом некорректно, так как классическому бабьему лету должен предшествовать период ненастья. Настоящее потепление, по его прогнозу, ожидается в республике во второй половине сентября.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии будет солнечно и тепло
Общество в Башкирии
В Башкирии будет солнечно и тепло
Бабье лето подходит к концу: в Башкирии ожидается похолодание
Общество в Башкирии
Бабье лето подходит к концу: в Башкирии ожидается похолодание
Когда в Башкирии начнется бабье лето
Общество в Башкирии
Когда в Башкирии начнется бабье лето
Бабье лето в Башкирии: тепло задержится, но ненадолго
Общество в Башкирии
Бабье лето в Башкирии: тепло задержится, но ненадолго


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен