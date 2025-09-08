Когда в Башкирию придёт бабье лето

11:47, 08 сен 2025

В Башкирии продолжается аномальное тепло, нехарактерное для сентября. Синоптики Башгидромета и Гидрометцентра России рассказали, что ждёт жителей республики в ближайшие дни, и объяснили, почему это тепло — ещё не бабье лето.

По прогнозу Башгидромета, 8 сентября в регионе сохранится летняя погода. Днём воздух прогреется до +18...+23 градусов, осадков не ожидается. Однако со вторника, 9 сентября, температура начнёт снижаться. К середине недели прогнозируют облачность и +13...+18 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд связал длительный период летней погоды с установлением мощного антициклона на севере. По его словам, такой температурный режим больше характерен для середины августа. Вильфанд подчеркнул, что называть это бабьим летом некорректно, так как классическому бабьему лету должен предшествовать период ненастья. Настоящее потепление, по его прогнозу, ожидается в республике во второй половине сентября.

Автор: Семен Подгорный