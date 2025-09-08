Все новости Уфы и Башкортостана
В ходе СВО погиб контрактник из Башкирии Азат Мухамадеев

14:35, 08 сен 2025

В зоне специальной военной операции погиб контрактник из Белорецкого района Азат Мухамадеев. Он погиб при выполнении боевой задачи в районе села Леонидовка в ДНР. О гибели военнослужащего сообщила администрация района.

Азату Мухамадееву был 41 год. Он родился и вырос в селе Зигаза, где окончил местную школу. До подписания контракта проходил срочную службу в артиллерийских войсках.

В августе 2024 года Азат Мухамадеев заключил контракт с Министерством обороны и отправился для участия в спецоперации.

