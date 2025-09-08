Боец СВО из Башкирии посмертно награжден орденом Мужества

21:54, 08 сен 2025

6 сентября в Белорецке простились с 32-летним ефрейтором Айратом Мансуровым. Он погиб в мае 2025 года во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. За проявленное мужество Айрат посмертно удостоен ордена Мужества.

Айрат Мансуров родился и вырос в Белорецке. Окончил местную школу №18, затем получил профессию повара в Магнитогорском техникуме. После срочной службы в мотострелковых войсках он вернулся в город и работал по специальности.

В марте 2025 года Айрат заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону спецоперации, где служил наводчиком в мотострелковом подразделении.

Близкие и коллеги вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, который всегда был готов помочь. Он увлекался кулинарией и любил активный отдых на природе. У Айрата Мансурова остались сестра, бабушка и тетя.

