Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз

21:58, 09 сен 2025

В Башкирии ожидается похолодание и осадки. Синоптики Башгидромета дали прогноз на 10 и 11 сентября.

В среду, 10 сентября, ночью местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха составит +2...+7 градусов. Днём — без существенных осадков, воздух прогреется до +13...+18. Ветер умеренный, северного направления.

В четверг, 11 сентября, кратковременные дожди пройдут по всему региону. Ночью они ожидаются местами, а днём охватят большую часть республики. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +12...+17. Ветер сохранится северный, умеренный.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash