Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз

Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз

21:58, 09 сен 2025

В Башкирии ожидается похолодание и осадки. Синоптики Башгидромета дали прогноз на 10 и 11 сентября.

В среду, 10 сентября, ночью местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха составит +2...+7 градусов. Днём — без существенных осадков, воздух прогреется до +13...+18. Ветер умеренный, северного направления.

В четверг, 11 сентября, кратковременные дожди пройдут по всему региону. Ночью они ожидаются местами, а днём охватят большую часть республики. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +12...+17. Ветер сохранится северный, умеренный.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Погода решила подкинуть новый сюрприз жителям Башкирии
Общество в Башкирии
Погода решила подкинуть новый сюрприз жителям Башкирии
В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Общество в Башкирии
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Синоптики Башкирии дали неожиданный прогноз погоды
Общество в Башкирии
Синоптики Башкирии дали неожиданный прогноз погоды


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен