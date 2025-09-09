Как семьям в Башкирии получить на ребенка до 15 309 рублей в месяц

22:17, 09 сен 2025

Семьи в Башкирии, чей доход ниже прожиточного минимума, могут оформить единое пособие на детей. Размер выплаты зависит от нуждаемости и достигает 15 309 рублей в месяц. С начала 2025 года эту поддержку уже получили родители более 300 тысяч детей в республике. Рассказываем, кому положено пособие и какие требования нужно выполнить.

Требования к доходу и занятости

Пособие назначают, если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума — 15 782 рубля. Для расчета специалисты Соцфонда оценят доходы семьи за 12 месяцев, которые предшествовали одному месяцу до подачи заявления. Например, если вы обращаетесь за пособием в сентябре 2025 года, учтут заработок с августа 2024 по июль 2025 года.

Каждый совершеннолетний член семьи должен иметь официальный доход. Если его не было, нужна уважительная причина: беременность, уход за ребенком до трех лет, статус многодетной семьи или очное обучение до 23 лет. Если уважительная причина действовала минимум 10 из 12 месяцев, подтверждать доход не требуется.

Ограничения по имуществу

При оценке нуждаемости учитывается и собственность семьи.

Жилье. На каждого члена семьи должно приходиться не более 24 м² в квартире или 40 м² в доме.

Земля. Допустимо владеть участком до 0,25 га в городе или до 1 га в сельской местности.

Транспорт. Семья может иметь один автомобиль, один мотоцикл и одну моторную лодку не старше пяти лет.

Имущество, полученное по программам господдержки, а также арестованное или непригодное для жизни жилье в расчете не учитывается. Для многодетных семей и семей с инвалидами действуют льготы: им разрешается иметь по два транспортных средства каждого вида. Автомобиль мощностью свыше 250 л.с. доступен только семьям с четырьмя и более детьми.

Размер и срок выплаты

Пособие назначается на один год. В зависимости от финансового положения семьи его размер составит 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума в регионе.

Автор: Семен Подгорный