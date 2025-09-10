Семья из Башкирии выбрала имя дочери с помощью ChatGPT
21:18, 10 сен 2025
Семья из Кугарчинского района назвала новорожденную дочь Амайя. Это имя для ребенка предложила нейросеть ChatGPT, сообщили в региональном Госкомитете по делам юстиции.
Идея обратиться к искусственному интеллекту пришла отцу, Давиду, когда его жена Алтынай была на седьмом месяце беременности. Он попросил ChatGPT сгенерировать варианты.
Давид — художник, а Алтынай — флорист. Перебрав много имен в интернете, супруги все же вернулись к варианту от нейросети. «Нам очень понравилось его значение, к тому же это имя есть в разных языках», — объясняет свой выбор Алтынай.
По данным ведомства, имя Амайя становится в регионе популярнее: так в Башкирии назвали уже семерых девочек.
