Семья из Башкирии выбрала имя дочери с помощью ChatGPT

21:18, 10 сен 2025

Семья из Кугарчинского района назвала новорожденную дочь Амайя. Это имя для ребенка предложила нейросеть ChatGPT, сообщили в региональном Госкомитете по делам юстиции.

Идея обратиться к искусственному интеллекту пришла отцу, Давиду, когда его жена Алтынай была на седьмом месяце беременности. Он попросил ChatGPT сгенерировать варианты.

«Мне понравилось имя Амайя, я показал супруге. Она сначала одобрила, но потом мы о нем забыли и продолжили искать», — рассказал Давид.

Давид — художник, а Алтынай — флорист. Перебрав много имен в интернете, супруги все же вернулись к варианту от нейросети. «Нам очень понравилось его значение, к тому же это имя есть в разных языках», — объясняет свой выбор Алтынай.

По данным ведомства, имя Амайя становится в регионе популярнее: так в Башкирии назвали уже семерых девочек.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Кугарчинский район
